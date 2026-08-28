印度尼西亚官员说，政府已加大力度，通过人工降雨和空中洒水等方式扑灭山火，解决烟霾问题。

法新社报道，印尼卫生部副部长丹特（Dante Saksono Harbuwono）星期五（8月28日）称，婆罗洲和苏门答腊岛上超过500万人直接暴露于山火产生的烟雾之中；7月和8月约有1万3500人因呼吸道感染接受治疗。

丹特说，长期暴露在有毒空气中会导致严重的长期健康问题，卫生部已在全国范围内分发超过500万个口罩。

印尼国家灾害管理局同日表明，政府已加大力度扑灭山火，并取得一定成效。

管理局发言人说：“人工增雨仍然是应对森林和土地火灾的措施之一，效果很大程度上取决于大气条件，以及目标区域是否存在携带雨水的云层。”

发言人同时强调：“人工增雨并非唯一应对措施，地面和空中小组也在现场开展灭火和降温作业。”

灾害管理局说，最近几周已向着火区域洒水超过400万升，仅星期三一天就向云层撒播超过8000公斤的盐。

印尼政府上周说，今年1月至7月期间，山火烧毁超过20万公顷的土地，面积相当于雅加达的三倍。

环保组织称，印尼野火频发的主要因素之一是土地开垦方式不正确。印尼环境论坛研究员英德拉说：“我们希望政府能明白每年都会出现雾霾的根本原因，并解决问题。”