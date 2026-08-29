（雅加达讯）日本政府星期五（8月28日）宣布，将派遣自卫队灾害援助部队前往印度尼西亚加里曼丹，协助当地扑灭严峻的林火；这是日印两国防务合作升级后的首个重大联合救援行动。

共同社引述日本国防部报道，日本防长小泉进次郎是出于日印的密切友谊，并基于人道主义考量而下令派遣这支救援部队。

日本计划派出国东号（Kunisaki）两栖运输舰，搭载三架CH-47重型运输直升机以及约600名自卫队人员到印尼；这支部队将在完成技术准备后启程。

印尼和日本防长刚在今年5月签署防务合作协议。根据协议，两国同意在人道援助和灾害救援行动方面加强合作。

加里曼丹的森林大火已成为反复出现的环境挑战，大火产生的烟霾经常越过国界，威胁公众健康，并破坏生物多样性。

由于受灾地区范围广泛，加上地形复杂，这可能使地面救援行动面临挑战，因此增加了开展大规模空中灭火行动，包括高空投水灭火的必要性。

印尼和日本都是自然灾害频发的国家，因此两国在灾害管理领域有着悠久的合作历史。