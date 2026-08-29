柬埔寨政府宣称，在打击网络诈骗的斗争中取得了里程碑式的进展，已经根除国内所有网络诈骗园区，但专家对此抱持怀疑态度。

路透社报道，柬埔寨负责特别任务的高级部长兼打击网络诈骗委员会秘书长蔡希那乐（Chhay Sinarith）星期四（8月27日）在与多国外交官的会晤中说：“大规模诈骗活动已得到全面控制，目前柬埔寨境内已不存在任何网络诈骗窝点。”柬埔寨政府于星期五发布了此次会议的声明。

然而，声明指出，犯罪团伙已转向分散的小规模活动，藏身于宾馆、公寓、出租房屋、车辆和咖啡馆等场所。声明还说，柬埔寨当局将继续打击这些犯罪活动。

柬埔寨网络诈骗园区涉嫌从世界各地的受害者手中骗取数十亿美元。国际特赦组织联合区域主任蒙特塞·费雷尔（Montse Ferrer）说，特赦组织“对有关诈骗窝点产业已有效根除的说法持高度怀疑态度”，因为这个牟利数十亿美元的产业在柬埔寨根深蒂固。

她指出：“衡量长期成效的真正标准不在于关闭了多少窝点，而在于相关责任人是否受到调查和起诉，以及他们能否被阻止死灰复燃。”

自冠病疫情暴发以来，这些窝点在柬埔寨、老挝、菲律宾以及缅甸－泰国边境的法外地区激增。这些窝点大多由中国犯罪团伙运营，收容了数万名工人，其中许多人是人口贩运的受害者，生活在极其恶劣的条件下。

路透社尚未独立核实柬埔寨政府的说法。路透社记者在2月、3月和4月走访了柬埔寨境内废弃或查封的诈骗中心，并采访了相关人员，发现了虐待和大规模诈骗的证据。

蔡希那乐说，自2025年7月以来，柬埔寨当局调查了793处疑似窝点，其中624处遭扫荡，并拘留近3万名来自39个国家和地区的嫌疑人。

哈佛大学访问学者、东南亚跨国犯罪分析师雅各布·西姆斯（Jacob Sims）指出：“今年，国际压力对大型诈骗园区造成实质影响，这些园区长久以来是柬埔寨政府助长的诈骗经济中显而易见的一环。”

然而，他指出，由于柬埔寨对公民社会和媒体的压制，“未经独立核实，对于所谓的根除说法必须存疑。”