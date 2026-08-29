马来西亚人口日益老龄化，根据社险机构截至今年7月的数据，60岁及以上的活跃在职缴纳者达43万3563人，显示超过退休年龄后仍在工作的人正在增加。

《光明日报》报道，马国目前的退休年龄为60岁；数据显示，2023年，60岁及以上的活跃在职缴纳者人数在41万5445人。

社险机构副首席执行员（策略及企业事务）锺百煌向英文《星报》指出，这一增长表明了社会正在发生更广泛的变化，如今年满60岁不一定意味着停止工作。

“许多马来西亚人即便年过60岁，依然保持健康、高效，并继续为经济贡献他们的技能和经验。

“因此，对社险机构而言，社会保障制度必须正视劳动生活中这一不断变化的现实。”

根据马国统计局数据，马国预计将在2036年成为老龄化国家，届时60岁及以上人口将占总人口超过15%。目前，60岁及以上人口估计达420万人，占全国3440万人口的12.3%。

锺百煌指出，马国的社会保障制度不能仅着重于传统的雇主与雇员关系，随着马国人年龄增长，也需日益关注他们继续谋生的不同方式。