2022年11月马来西亚大选后，希望联盟主席安华依靠砂拉越政党联盟（简称砂盟）、沙巴人民联盟（简称沙盟）以及国民阵线的支持，才得以组成团结政府执政中央。其中，希盟与宿敌巫统领导的国阵合作，从一开始就被批评是以牺牲改革承诺为代价。

此后，希盟主导的团结政府并未交出显著的改革成效，原则上的妥协反而屡见不鲜：多起涉及巫统领袖的贪腐案不了了之、反贪污委员会前主席阿占巴基引发的争议未能妥善解决，均令支持者深感失望，甚至戏称人民公正党传统的“烈火莫熄”（Reformasi）精神已沦为“烈火殁兮”（Reformati，意指改革已死）。

尽管安华和希盟一再解释改革须循序渐进，不能一蹴而就，但对许多传统支持者而言，这只是政治话术。支持者固然理解联合政府须面临协商与掣肘，但当妥协不断增加、改革成果却持续缩水时，外界难免认为希盟与过去被它严厉批评的传统政治模式已无二致。