一只名为“King Oyen”的6岁美国短毛橘猫，现身马来西亚布城广场的2026年国庆日游行总彩排，吸引在场民众目光。

King Oyen身穿衬衫、头戴国旗图案的马来头巾，乘坐专属电单车亮相，为参与国家团结部游行队伍的小主人西蒂阿丽莎加油打气。

它的男主人莫哈末沙烈（54岁）接受马新社访问时说，这只“明星猫”已是连续第四年参与国庆日庆典活动，因此早已习惯嘈杂环境，包括战斗机、直升机及重型机械发出的引擎轰鸣声。

他说：“我们已训练它在人群中保持冷静，不会感到害怕。它在家里和普通猫一样顽皮，但外出时非常守纪律，也会听从指示。我们会向它发出简单指令，如果它表现良好，就会获准和我们一起出门。”

King Oyen的女主人西蒂扎丽法（53岁）也说，它喜欢观看战斗机与直升机的飞行表演，也会听从握手、碰拳等简单指令，逗趣模样不仅吸引公众目光，连外国游客都不会错过与之合影的机会。

她说：“通常很多人都想与它拍照，我们住在吉隆坡，经常带它参加‘无车日’及其他活动，也会带它划皮艇、骑马和骑脚车，我们家中还饲养另外七只猫。”