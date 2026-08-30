马来西亚古来普陀村人员，利用300根竹子打造全国最大竹制国旗。

《中国报》报道，为了迎接星期一（8月31日）马来西亚国庆佳节，古来普陀村管理层展现无限创意，在清幽的竹林深处竖立起全国最大的“竹制国旗”，并在前方设置专属拍照平台，吸引大批民众趁着国庆长假与学校假期前往打卡，欢度国庆。

市场部负责人林泽辉受访时指出，普陀村内最新亮相的巨型竹制国旗由300根竹子精心编织而成，高6公尺、长10公尺，视觉效果相当壮观。

他指出，这项装置艺术以竹材为主体，巧妙融入国旗的红、白、蓝、黄四色，并搭配马来西亚国花大红花进行点缀，完美融合自然工艺与本地文化特色。“一根根竹子在竹林间铺展开来，不仅展现竹艺之美，更传递出对国家的热爱与祝福。”

他盼望透过这项国庆主题布置，让民众在亲近自然、漫步竹林的同时，体验别具一格的爱国氛围，并与国旗合影留念。

他欢迎民众趁国庆月携眷前往打卡，园区全年开放，每天开放时间为上午9时至下午6时。

适逢周末长假首日，普陀村星期六（29日）迎来大批来自外州的游客，现场气氛热烈。

不少初次造访的民众对这座结合自然与爱国元素的独特景观赞不绝口。

其中，来自雪兰莪州巴生的李先生（46岁，钢铁加工业员工）受访时指出，这是他首次带家人到访普陀村，对这面巨型竹制国旗感到非常惊艳。

他同时赞叹观音堂前精致的“竹龙”艺术，认为将竹子编织成龙极具创意且难度极高，非常值得亲眼观赏。

来自森美兰州芙蓉的温春莲（62岁，幼教老师）也指出，她在脸书看到朋友介绍后，特地带着母亲与妹妹前来游览。

她说，能在竹制国旗前拍照打卡，不仅留下美好的旅游回忆，更能以此表达对国家的敬意与祝福。