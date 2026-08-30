越南中部高原地区出产全球约六分之一的咖啡，但为了满足中国对榴梿日益增长的需求，当地农民正将传统咖啡种植转向榴梿。

法新社报道，越南中部高原地区气候宜人且土壤肥沃，盛产罗布斯塔咖啡豆，咖啡产量仅次于巴西。

不过，据越南农业部统计，过去10年间，全国榴梿种植面积增长五倍多，达到20万公顷（49.4万英亩）。

越南直到2022年才正式进入中国榴梿市场，但去年已成为中国最大的榴梿供应国，结束泰国近20年的垄断地位。

当地一名农民范春兰（Pham Xuan Lan）说：“靠咖啡也能过得不错，但只有榴梿才能让你致富。”

他很早就开始尝试种植榴梿，20多年前就开始多元化经营，如今在达乐省的埃克努克乡拥有400棵榴梿树。

他每年生产60吨这种香甜浓郁的水果，装在冷冻集装箱里，长途跋涉数千公里运往中国。

范春兰预计今年能赚到7万6000美元（约9万6800新元）。相较之下，如果他只种咖啡，收入只有1万美元。

他说：“靠着榴梿，我买了车，给孩子们买了房子，还给家人盖了一栋别墅。”

当地其他农民也纷纷效仿，专注于种植优质的Ri6、猫山王和多纳等品种。

每年8月至10月是榴梿的收获季，达乐省的道路上挤满运送榴梿的卡车。本月举行的榴梿节上，525辆车组成一支规模空前的水果车队，被吉尼斯世界纪录认证为有史以来规模最大的水果车队游行。

榴梿的背后是来自中国的需求，而中国的需求又得益于榴梿供应量的增加，以及社交媒体的日益普及。在中国抖音上，用户徒手剥榴梿的视频观看量已达数十亿次。

榴梿曾经是奢侈品，但随着泰国和越南之间竞争的加剧以及交通运输的改善，榴梿的价格已经下降，变得更加亲民。

去年，中国进口价值近75亿美元的新鲜榴梿，比2015年增长近12倍。

越南榴梿出口额预计今年将达到40亿美元，远高于2021年的1亿8000万美元。其中90%出口到北部邻国中国。

不过，在越南中部高地，人们对过度依赖中国市场，以及随着更多农民加入榴梿种植热潮而可能出现的供应过剩风险感到担忧。

马国榴梿价格暴跌引关注 越南政府警告质量失控风险

许多人密切关注着马来西亚近期榴梿价格暴跌的事件，马国的榴梿丰收被认为是造成这一现象的原因。

马国的许多农民也开始种植榴梿，专注于优质品种和鲜果，尽管该国在中国市场仅占很小的份额。

越南政府在8月初警告称，随着种植面积的快速增长，“存在供应过剩和质量控制失控的风险”。

农民们也说，种植榴梿并非易事，需要严格控制湿度、水分和肥料的比例。

对一些人来说，榴梿梦已经破灭了。

当地一名农民五年前完全放弃咖啡，转而种植榴梿，但两年前又重新种回了咖啡，他承认要达到所需的品质太难了。“我做不到。我失败了，所以我再也不会种榴梿了。”