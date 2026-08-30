（吉隆坡／雅加达综合讯）印度尼西亚加里曼丹火灾热点及烟霾不断增加，导致隔邻的马来西亚砂拉越空气素质持续恶化，当地有三个地区的空气素质处于危险水平。

马国环境局负责发展事务的副总监阿祖丽星期天（8月30日）发文告说，位于新加坡的亚细安气象中心（ASMC）星期六（29日）的监测数据显示，亚细安南部区域共探测到1211个热点，其中印尼加里曼丹有1180个、苏门答腊18个，马国则有13个，分别是砂拉越九个，以及霹雳和沙巴各两个。

亚细安气象中心8月18日曾发现加里曼丹有1079个火点。换言之，当地火点不到两周增加了101个。

阿祖丽说，加里曼丹的火灾引发中度至浓厚的烟霾，并向北移动，跨境飘散至砂拉越，造成砂拉越西部及中部，以及马国半岛西部多个地区的空气污染指数，在星期天处于不健康及危险水平。

根据马国环境局空气污染指数管理系统网站，截至星期天傍晚7时，全国空污指数最高的前10个地区全都在砂拉越。其中三地属于危险水平，分别是西连，空污指数高达438点，以及三马拉汉336点和古晋322点。

按照马国环境局的标准，空污指数0点至50点属于良好水平，51点至100点为中等水平，101点至200点是不健康水平，201点至300点属于极度不健康水平，300点以上为危险水平。

砂拉越首府古晋星期天（8月30日）下午的空污指数达321点的危险水平，当地民众外出时都戴上口罩。（马新社）

《星报》报道，马来亚大学气象学家阿兹占阿布沙马说，马国目前的烟霾情况与2019年严重霾害时相似。当年10月西南季风结束后，烟霾情况就逐渐好转，因此他预计今年情况也会如此。

印尼方面，政府着手加强宣导及研发新灭火材料，希望有效解决林火及烟霾问题。

安塔拉通讯社报道，印尼总统普拉博沃星期六在西爪哇茂物召开高级军官会议时，下令全国所有乡村的辅导士官，立即向村民宣导防范林火与地火的教育工作。

印尼内阁秘书泰迪星期天告诉记者，乡村辅导士官能与社区基层直接互动，当局因此要他们立即动员，强化民间的防火与安全意识。

此外，印尼国家研究创新署署长阿里夫发文告说，当局正在研究使用木薯粉作为辅助灭火的材料。

他指出，木薯粉理论上能灭火，但实际作用及成效仍在研究和测试阶段，暂时未能广泛使用。