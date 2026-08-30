（布城综合讯）马来西亚首相安华在马国国庆前夕宣布六项惠民措施，涵盖燃油补贴、学校维修、人工智能、公共医疗数码化、电子发票和微型融资。相关措施将于9月1日正式生效。

这些措施原本预计在10月提呈的2027年度财政预算案中宣布，并于明年起实施。安华提前送出惠民“礼包”，正值马六甲州选举可能在9月举行之际，被视为希望借此提振团结政府民望及希望联盟选情。

据《东方日报》报道，安华星期天（8月30日）在布城国际会展中心发表国庆献词时说，考虑到不少民众与商家在当前经济环境下可能难以支撑至10月，因此决定提前出台这些援助措施。

在燃油补贴方面，政府将把RON95汽油补贴配额从目前的每月200公升，恢复至今年4月1日之前的每月300公升，预计惠及超过1600万名民众。此外，符合条件的柴油皮卡车与四轮驱动车车主，每月可享有最多400公升的柴油补贴，受惠人数超过50万人。

安华也宣布，2027年各类学校的维修拨款将增加五成，从目前的10亿令吉（约3亿1600万新元）增至15亿令吉（约4亿6800万新元），涵盖国民学校、宗教学校、特殊教育学校等所有源流。

针对青年，政府将推出“全民人工智能”（AI for the People）计划，让18岁至30岁的马来西亚青年受惠。完成指定课程的10万名青年，可免费获得为期三个月的AI应用订阅。

公共医疗方面，马来西亚通讯及多媒体委员会将提供10亿令吉，加强公共医疗领域的数码化，包括在150家政府医院及超过2000家政府诊所推行电子病历系统和改善网络连接。

针对广受关注的电子发票措施，安华指出，政府已同意将豁免门槛从年营业额100万令吉（约31.2万新元）提高至300万令吉（约93.5万新元）。此项调整将使全国约110万家企业免于强制实施电子发票制度。

此外，安华也宣布增加微型融资，使2026年的相关融资总额从50亿令吉（约15.6亿新元）增至60亿令吉（约18.7亿新元）。同时，政府也将拨出2亿令吉（约6236万新元）设立“昌明和谐补贴”，专门资助小贩、夜市商贩及居家营业的母亲购置商业设备。

安华星期天在脸书发文说，政府将在砂拉越举行的马来西亚日（9月16日）庆祝活动，以及提呈2027年财政预算案时，进一步公布其他措施。

在过去两个月里，柔佛州和森美兰州先后举行州议会选举。在巫统与伊斯兰党开启的合作模式下，安华领导的希望联盟在两次州选中皆大败。如果在马六甲州选中再次丢失阵地，安华政府的处境将更为险峻。