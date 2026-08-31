越南旅游业正迎来新一轮高速增长，成为东南亚旅游市场中快速崛起的目的地。受访学者指出，对越南来说，吸引游客已不再是最大难题，如何提升旅游体验、延长游客停留时间和增加消费，才是越南旅游业下一阶段的挑战。

2026年前七个月，越南接待的国际游客近1392万人次，同比增长13.8%，已达到全年2500万人次目标的约56%。越南去年全年接待国际游客约2120万人次，创下历史新高。

优化入境资源丰富 越南彰显自身优势

连续两年取得强劲增长，越南旅游业的增长既得益于全球旅游业复苏，也体现出自身竞争力的逐步提升。

7月29日，游客在越南会安体验当地特色的自行车。（法新社）

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院越南项目客座研究员阮克江接受《联合早报》采访时说，越南放宽对部分客源国的签证要求，加上物价相对较低以及越南盾走弱，增强了价格吸引力。

越南近年来持续增加国际航线，并扩大旅游推广。去年，越南进一步扩大免签范围，对12个欧洲国家实施免签政策。

越南的优势不仅限于价格。阮克江说：“越南拥有独特的文化和美食、多样的自然景观，同时整体安全性也相对较高。”

他认为，越南旅游业未来仍有望保持当前的增长势头，尤其是随着旅游业对越南经济的重要性日益提升，预计将获得更多政策支持。

8月21日，一名街头小贩走过越南河内的一家面包咖啡店。咖啡是越南代表性美食之一。（法新社）

基础设施欠缺 旅游体验较弱

不过，快速增长的客流，也开始考验越南旅游目的地的承载能力。如果游客数量的增速超过旅游基础设施和管理能力的提升速度，服务质量参差不齐、交通拥堵和环境恶化，都可能限制越南旅游业进一步发展。

曾在越南酒店业工作多年，现为旅游交通平台TravelThru创始人兼首席执行官的梅英新受访时说，越南已在酒店和度假村领域进行大量投资，“真正的瓶颈出现在游客走出酒店之后”。

他指出，越南的地面交通仍然非常分散，不同城市的机场接送、德士、巴士等服务质量存在较大差异，导游、餐厅和酒店员工以及管理人员等人才的培养，也难以跟上旅游业快速扩张的速度。

同时，不完善的交通连接，使游客难以把多个目的地串联成无缝衔接的旅程。以越南中部为例，岘港、会安和顺化三地相距不远，原本可以组合成一条完整的旅游线路，但由于会安没有铁路站，前往其他目的地主要依靠公路，游客仍须使用不同交通方式往来。

此外，越南虽已具备吸引游客“来这里的理由”，但没有提供足够“花钱的理由”。梅英新认为，经济实惠固然有利于吸引客源，但如果旅游业长期依赖低价竞争，所能创造的经济价值将受到限制。

他指出，越南缺少的是围绕这些资源打造的完整旅游产品，现有旅游潜力仍未被充分挖掘。

“一个美丽的村庄是一项旅游资源，但一个精心设计的两日游体验，包括地方美食、手工艺品、历史、专业导游以及优质住宿，才是一项旅游产品。”

越南迎来快速增长的入境客流，但旅游基础设施仍有欠缺。图为胡志明市。（档案照片）

政府业者合力 推动旅游业升级

展望未来，越南最大的挑战在于推动旅游业升级，从一个新兴旅游热点，转变为更加专业化、多元化、能够创造更高价值的旅游经济体。

阮克江说，越南须要提供“更多娱乐选择、更专业的服务，以及更加明确和稳定的监管”，形成完整的旅游体验，这是刺激游客消费、延长停留时间和吸引回头客的关键。

梅英新则认为，越南不应孤立地看待每个目的地，而应该把临近的目的地打造成一次完整的旅程，这需要地方政府的出力。

“各地政府可以帮助让长途旅程更加便利，包括改善交通连接、提供更干净方便的公共设施、完善旅游信息、保护旅游目的地，并营造有利于优秀旅游企业开发新体验的环境。”

观察家也认为，越南旅游业下一阶段的衡量标准不应只是入境人数，更值得关注的是游客的停留时间、人均消费、旅游收入有多少流入当地社区和企业，以及他们是否愿意再次到访。