（布城综合讯）马来西亚半岛的烟霾情况星期一（8月31日）略有改善，国庆庆典举办地布城恢复晴空，但东马砂拉越和沙巴的空气素质则持续恶化。

砂拉越已有四个地区的空气污染指数飙升至危险水平（300至500），最高达445点。砂拉越政府已严阵以待，一旦空污指数突破500点大关，将立即启动烟霾紧急状态机制。

马国环境局数据显示，截至星期一下午6时，西马各地的空污指数大多处于良好与中等水平，仅北马吉打的两个地区与槟城的三个地区空污指数介于152至155，处于不健康水平。

然而，东马情况极不乐观。星期一全国空气素质最恶劣的12个地区全数在砂拉越。空污指数达危险水平地区，已由星期天的三个增至星期一的四个，包括西连警区总部445，其次是古晋366、三马拉汉350和斯里阿曼334。

此外，全国三个处于非常不健康水平（201至300）的地区同样全在砂拉越，分别是泗里街（277）、诗巫（243）与沐胶（216）。

据《诗华日报》报道，砂拉越天灾管理委员会主席及副总理道格拉斯星期一说，如果云层条件合适，当局预计星期四（9月3日）至星期六（9月5日）展开人工造雨。

他说，砂拉越政府也做好准备，一旦空污指数达到500点的非常危险水平，就启动烟霾灾难紧急状态机制，同时向联邦政府汇报及配合国家天灾管理机构采取进一步行动，包括决定是否宣布紧急状态。

沙巴的空气素质过去两天也持续恶化，纳闽岛与首府亚庇的空污指数分别达165及153。

沙巴环境局官员诺拉希达告诉《星报》，沙巴目前也受印尼加里曼丹林火跨境烟霾影响。此外，亚庇实邦加水上非法木屋区星期天（30日）爆发的大火，进一步加剧当地的空气污染。

副首相及国家天灾管理委员会主席阿末扎希早前证实，国家天灾管理机构将联同空军及农业部，9月3日至5日在缺水及受烟霾严重影响的地区部署人工造雨作业。