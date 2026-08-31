（加央综合讯）马来西亚玻璃市州首府加央拆除一座据称超过80年历史的印度庙，引发强烈反弹与种族对立情绪，支持与反对当局做法的非政府组织原定于星期天（8月30日）前往印度庙遗址集会。警方通过劝说与封路临检成功劝退双方，避免潜在的种族与宗教冲突；玻州政府也宣布将举办和谐圆桌交流会，通过闭门对话化解分歧。

据《星洲日报》报道，加央市议会8月21日拆除打石山（Bukit Lagi）的斯里威拉马哈卡利雅满印度庙，引发印裔社会不满。

反对拆庙的印度族社运分子阿伦多拉沙米隔天发起红色集会，号召民众星期天上午9时前往印度庙遗址抗议。玻璃市反对非法宗教场所组织随后在8月24日发起黄蓝集会，号召支持者在同一时间与地点对抗。

玻璃市州代总警长再海鲁星期天告诉记者，警方提出劝告后，两场集会主办方都同意取消集会。

不过，为防范非法集会与群体冲突，警方星期天仍到印度庙遗址部署警力，并在附近的四条主要干道设置路障进行严格筛查，严防极端分子溜入遗址滋事，全力保障公共安全。

在遏制对立情绪的同时，玻州政府决定主动出面斡旋。主管宗教事务的玻州行政议员依兹占星期六（29日）说，州政府将举办玻璃市和谐圆桌交流会，邀请各界代表透过理性对话化解拆庙事件引发的分歧。

两方代表对对话机制作出不同回应。玻璃市反对非法宗教场所组织的代表占利维诺支持州政府举办对话会，但强调对话不能罔顾法律，也不能为违法行为开脱，任何解决方案都必须符合联邦宪法与相关法规。

反对拆庙的社运代表阿伦多拉沙米则表达了参与意愿，但提出明确前提。他说，只要交流会以闭门方式进行，并由具有实际决策权的单位人员出席、全力寻找解决方案，他们就会出席；若交流会只是为了安抚民意而沦为政治宣传平台，他们绝不配合。