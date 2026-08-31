（雅加达综合电）印度尼西亚宪法法院作出裁决，废除将“侮辱政府及国家机关”定为刑事罪名的法律条款。当地法律专家与维权人士星期一（8月31日）对此表示欢迎，称这是保障言论自由与公民权利的重大胜利；但也有专家直言，由于当局仍可利用其他法律条文打压异见者，这项裁决在现实中的成效恐怕有限。

印尼宪法法院九名法官在批准九名法学系学生提出的司法审查后，星期五（8月28日）作出这项具约束力的终审裁决。法院同意学生的观点，即这些条款可能将批评定为犯罪，并对希望表达意见的人产生寒蝉效应。

法院在裁决中明确指出，国家机关是法律主体，“并不具备感情”，不会感受到赞扬、批评或侮辱，相关限制不仅严重威胁公民的言论自由，还极易引发执法者的主观滥权风险。

这项法律条文2023年在国会通过，今年1月2日生效，至今仅八个月。法律条文规定，任何人在公开场合或通过网络散播侮辱政府、国会、最高法院及宪法法院等国家机关的言论，可被判处18个月至三年的有期徒刑；若相关言论引发社会动乱，还将面临更重的刑罚。

法律将侮辱定义为贬损或损害政府荣誉的行为，包括诽谤和诋毁；政府的定义包括总统、副总统和部长。

印尼专家和民主活动人士此前强烈谴责这一条款。他们对这项裁决表示赞赏，但警告称，当局还能利用其他手段将批评者定罪。

国际特赦组织印尼分部主任乌斯曼星期一（31日）说，法院的裁决是一个积极的进展，但“这项裁决在实际执行中可能不会产生太大改变”。他指出，最近的大多数案件援引的是另一部法律中关于诽谤或煽动的条款。