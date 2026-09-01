马来西亚东海岸大道彭亨州文德甲路段星期一（8月31日）发生11辆车连环撞的死亡车祸，造成四死四伤，死者包括一名男童。这是东海岸大道今年最严重的车祸。

车祸发生在马国国庆日当晚，也是国庆长周末最后一晚，许多外地游子当时正从吉隆坡等大都市赶回东海岸。事故因此在东海岸大道109.2公里至116.4公里处，造成约7.2公里的严重拥堵。

据《星洲日报》报道，彭亨州消防局星期二（9月1日）发文告说，事发地点在联增往关丹方向第110.4公里处。消防局星期一晚间10时44分接获通报后，11时24分赶抵现场。

消防员发现涉及车祸的交通工具共有11辆，包括一辆长途巴士、一辆油槽罗厘，其他还有九辆各式汽车。多辆车子因撞击而严重损坏。

文告说，四名死者之中的三人来自同一辆汽车，包括32岁马来族男子的莫哈末纳扎图拉、31岁马来族女子的诺阿蒂卡，以及一名身份不明的男童。第四名死者是来自另一辆车子的华族男子。

四名伤者包括一度受困的油槽罗厘司机、与上述华族男死者同车的一名男子、一辆四轮驱动车内的一名女子，还有另一辆车子上的一名男子。

文告强调，​长途巴士上的30名乘客以及其他涉事车辆的司机与乘客都安然无恙。

消防员事后已将伤者送院并交由卫生部处理，死者则交由警方作后续处理。

此次救援行动在星期二凌晨2时50分结束。当局派出文德甲消防局、淡马鲁消防局及加叻消防局的21名消防员参与援救。