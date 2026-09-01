泰国最高法院星期一（8月31日）裁定，泰国皇家警察须向一名17年前遭警方错误逮捕并施以酷刑的男子赔偿438万铢（约17万新元），并下令从警方数据库中删除他的涉案记录及指纹，结束这场长达17年的法律纠纷。

《曼谷邮报》报道，里通（Ritrong Cheunjit）于2009年遭捕时，还是一名18岁的高中生，警方当时指控他涉及一宗抢劫案。

根据里通的诉讼，办案警官曾用塑料袋套住他的头，威胁他如果不认罪，就会杀死他并把尸体弃置山中。

警方和检方后来逮捕真正的嫌犯，洗清里通的嫌疑。其中一名涉案警员之后被巴真府法院裁定非法拘禁及滥用职权罪成，判处一年四个月监禁、缓刑两年，并罚款8000铢。

里通2017年向皇家警察提起民事诉讼。曼谷南部民事法院最初判赔338万铢，上诉法院则将赔偿额减至38万铢，另加利息。最高法院今年4月受理其上诉，并认为案件涉及重要法律问题。

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这场官司期间，里通一家曾向超过50个政府机构申诉，也面对数宗反诉。据报道，里通至今仍在接受心理治疗。