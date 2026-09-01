印度尼西亚林业部长拉查星期二说，由于厄尔尼诺显现将于本月达到峰值，遏制印尼各地的森林大火将面临严峻挑战。

路透社报道，拉查星期二（9月1日）补充说，当前火灾很大程度上是人为造成的。

过去数周，印尼持续加强对婆罗洲和苏门答腊六个省份林地火灾及烟霾的管控。大火产生的烟霾已引发呼吸道疾病，并迫使包括邻国马来西亚在内的数千所学校转为线上授课。“超级厄尔尼诺”带来的干旱天气进一步加剧火势。

拉查说，截至8月底，加里曼丹和苏门答腊岛的火点数量已有所减少，但问题尚未结束。“9月是厄尔尼诺峰值期，也是我们的关键战役。”

印尼林业部数据显示，今年1月至7月，野火已烧毁约20万公顷土地，高于今年首六个月的10万7465公顷。

拉查说，火灾大多由个人或企业蓄意纵火引发。当局已对六家林业许可证持有者处以罚款，并称不排除展开刑事调查。

烟霾影响也波及周边国家。菲律宾环境部门称，马尼拉星期二被烟霾笼罩，部分地区空气质量达到“非常不健康”和“极度不健康”水平。

马来西亚环境部门数据显示，砂拉越州六个地区当天空气质量达到危险水平。