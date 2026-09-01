（吉隆坡路透电）联合国难民署否认参与马来西亚政府拟议中的缅甸难民遣返计划，并严正警告缅甸当前内战与暴力冲突不断，难民“根本无法安全且有尊严地重返家园”。

马国首相安华7月29日透露，缅甸同意接收马国的5000名缅甸难民。马国内政部随即从移民局扣留中心关押的1万零388名缅甸公民中，选出1476人在9月29日交由三艘缅甸海军舰艇载回。当局并未透露其中有多少是罗兴亚人。

联合国难民署星期二发声明说：“根据国际习惯法，任何国家都不得将难民强行送回其权利或自由可能面临风险的国家，这是所有国家的法定国际义务。任何难民的返回必须是基于知情决定的自愿行为，且必须在安全与有尊严的情况下进行。”

联合国难民署敦促马国政府在遣返任何人之前，必须审慎评估受影响人员的安全。联合国难民署也表明随时准备与马国有关当局就人权保障措施展开对话。

马国内政部发言人拒绝评论联合国难民署的文告，仅回应称遣返过程完全基于自愿原则。

缅甸军政府2021年2月发动军事政变并引发全国内战以来，大量难民流亡国外。根据联合国难民署截至今年2月的官方数据，马国境内目前登记有约19万3800名来自缅甸的各族群难民，其中包括罗兴亚人与钦族人。

马国目前根据联合国难民署的安排，接纳超过21万5000名难民及寻求庇护者，当中约19万4000人来自缅甸，包括约12万6000名罗兴亚人。不过马国政府估计，若加上非法入境者，马国境内罗兴亚人已达约20万，是马国最大的难民群体。