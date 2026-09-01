泰国政府宣布，计划为自然灾害高风险地区的约3000万户家庭，提供由政府出资的灾害保险，以将日益上升的洪涝等自然灾害成本，部分转嫁给私营保险公司。

彭博社报道，泰国首相阿努廷星期二（9月1日）接受媒体采访时说，内阁已批准这项每年预算达155亿泰铢（约5.9亿新元）的保险计划，为3000万户家庭提供针对洪水、风暴和地震的灾害保障。

根据政府估算，泰国目前每年至少需要支出300亿泰铢，用于补偿受灾家庭的损失。新计划实施后，每年提供的总保障额度将提高到约750亿泰铢，超出政府预算的部分将由私营保险公司承担。

泰国政府发言人介绍，受灾家庭将在灾后15天内收到首笔赔付款，其中洪灾受损赔付1万泰铢，风暴或地震受损赔付5000泰铢。每户家庭在单次灾害中的累计最高赔偿限额为10万泰铢；若发生与灾害相关的死亡，每名遇难者可获赔200万泰铢。

在这种模式下，私营保险公司将负责赔付超出政府直接承担上限的损失，这有望能减轻纳税人因应对重大天灾而承受的财政压力。

亚洲各地城市化进程加快，导致受灾风险上升，而气候变化也加剧了极端天气风险，区域各国政府正面临日益高企的灾害成本。然而，目前许多经济损失依然处于无保险覆盖的状态。

上个月泰国北部地区的洪灾造成三人死亡，约2万5000人受灾；去年11月，泰国南部发生严重洪灾，波及逾百万人，其中包括南部重要商业与旅游枢纽合艾。