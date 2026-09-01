雪兰莪州务大臣阿米鲁丁星期二（9月1日）在 Thread 上载一张身着军装出席雪州庆祝马国国庆活动的照片，并开玩笑说：“我这张脸，乍看之下好像有韩国血统。但我这么想之后，随即哑然失笑。”

不过，这则贴文引来前任雪州大臣阿兹敏阿里回应：“是朝鲜（血统）吧。”前后任雪州大臣的互动，随即在社媒引起议论。

阿兹敏目前是雪州淡江区州议员和雪州议会反对党领袖，他也是反对党土著团结党总秘书和雪州主席。他2014年9月至2018年5月担任雪州大臣。

阿兹敏2018年5月辞去雪州大臣职务，并出任联邦政府的经济事务部长。阿兹敏的亲信及“政治徒弟”阿米鲁丁同年6月接任雪州大臣。

阿兹敏2020年2月参与推翻希望联盟政府的喜来登事件后，宣布退出人民公正党。当时盛传阿米鲁丁也将追随阿兹敏退党，或遭公正党开除。

不过，阿米鲁丁当时并未退党，公正党也继续让阿米鲁丁担任雪州大臣，并继续委以重任。

公正党今年5月宣布阿米鲁丁成为公正党两名选举主任之一，并在8月6日让他出任希盟及公正党选举主任，全权操盘接下来的州选举和全国大选。

巧合的是，阿兹敏也在今年5月受委土团党选举主任。换言之，如果土团党接下来与希盟谈判选举合作，阿兹敏与阿米鲁丁将是双方的牵头谈判代表。