马来西亚选举委员会正式启动砂拉越的选区重划程序。选委会同意砂拉越议会去年将议席从82席增加17席，总数99席。但31个国会议席保持不变。

选委会星期二（9月1日）下午在社媒WhatsApp的媒体群组发布《2026年砂国会及砂选区重划建议公告》（以下简称公告）说，选委会正式建议砂拉越议会增加17席，并更改10个议席与一个国会议席的名称。不过，砂拉越仍维持31个国会议席。

选委会星期二已在砂拉越多个县办事处公开展示公告，也将公告刊登在当地《婆罗洲前锋报》和《婆罗洲邮报》。民众若对选区重划有任何异议，即日起可向选委会提出。

据公告，17个新增砂选区是查桂、巴西班达、马当、瑟玛叻、达万再也、盐柴港、三马英达、双溪瑟林、伊干、金地、双溪美拉、武吉格盟央、美叻昆、尼亚石山、柏迈苏里、杜当及乌逊阿保。

与此同时，选委会也建议为10个现有砂选区重新命名。其中欧巴拟改名为瑟拉央、石隆门（Tasik Biru）改为锡盖、打叻改为沙东山、斯莫改为摩拉拉沙、哲莫仁改为玛都、旺阿山拟改为拉骚、日拔改为日拔再也、兰卑尔改为班台柏拉雅、史纳汀改为罗冰，以及峇加拉兰改为毛律山。

国会选区改名方面，选委会建议伊干改名峇当拉沙。

选委会说，此次提案是选委会按联邦宪法对砂拉越国会和州选区划分进行审查后提出的。

若提案获得批准，砂拉越州议席将从目前的82席增加至99席，这砂拉越议会去年7月通过《2025年砂立法议会（议员结构）法案》，规定议席从82席增至99席的跟进。

选委会建议，此次选区重划使用的是截至今年1月29日宪报颁布的选民册，选民共有203万7648人。

砂拉越议会去年7月通过选区划分法案，计划将议席从原有的82席增至99席，但相关方案仍须经过选举委员会的重划程序，以及国会下议院批准才能正式生效，整个过程估计需约三个月。

砂拉越议会第12届选举在2021年12月举行，本届议会任期将于2027年2月届满，邦选举最迟须在2027年4月中之前举行。

砂拉越邦总理阿邦佐哈里8月10日说，如果选委会来不及在砂议会解散前完成选区重划，第13届砂选举将根据现有的82个选区进行改选。