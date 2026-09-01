在中东驻扎超过250天的美国“林肯号”航空母舰和一艘驱逐舰，将在泰国芭提雅停靠五天，让舰上5000多名官兵休息放松。不过，这些美国大兵被禁止参加大部分水上运动项目，并被禁止吸食大麻。

《曼谷邮报》报道，芭提雅市长吴烈臣（Poramet Ngampichet）星期二（9月1日）说，美军航母打击群的三艘军舰将在星期三（2日）凌晨抵达泰国，但只有“林肯号”航母和Frank E Petersen Jr驱逐舰会靠港。

其中，载有约4800人的林肯号会停靠在林查班深海港口（Laem Chabang），载有312人的驱逐舰则会在拉差港（Sriracha Harbour）靠岸。

首批美军官兵预计于星期三中午左右上岸，他们主要入住硬石酒店（Hard Rock Hotel）和希尔顿酒店（Hilton），当地也已安排40辆巴士提供接驳服务。

吴烈臣透露，美军官兵可以在在酒店过夜，也可以返回军舰，并被允许前往附近的格兰岛（Koh Larn）游玩。不过，他们被禁止参与部分旅游活动，包括骑水上摩托车和玩拖曳伞等水上运动，吸食大麻也一律在禁止之列。

此外，他们也可前往芭堤雅步行街（Pattaya Walking Street）红灯区游玩，但必须在凌晨2时前离开。泰国官员也提醒美军官兵，卖淫在泰国属于违法行为，更严禁嫖宿未成年人。

吴烈臣在与美国驻泰大使馆以及林肯号代表会面后指出，美方预计每名官兵在为期五天的访问中，日均消费将达100至150美元（约127至190新元）。他预估，这次访问将给当地带来至少1亿泰铢（约383万新元）的经济收入。

吴烈臣说：“这些官兵已经在海上执勤了280天，累积的薪水和津贴都完好无损，因为此前他们根本没有地方花钱。”