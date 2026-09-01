马来西亚政府近年来全力发展数据中心，并取得显著的经济成果。但研究报告显示，当局缺乏正式的行业政策，导致数据中心战略上的不连贯，也使马国面临来自国内外的潜在风险。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）客座研究员蔡镇燊在东南亚研究院期刊《东南亚趋势》（Trends in Southeast Asia）今年第22期发表研究报告《马国数据中心迅猛发展的背后》，指出马国已成为全球增长最快的数据中心市场之一。

蔡镇燊也是马国前经济部长拉菲兹的前特别事务官。他指出，马国吸引来自美国和中国的主要超大规模云服务商，包括谷歌、亚马逊云科技、微软、阿里巴巴和腾讯等，相关投资总额超过340亿美元（约433亿新元）。

他说：“特别是柔佛州。它已从一个容量微不足道的地区，迅速成长为全球最大的新兴人工智能基础设施集群之一。”

蔡镇燊追踪分析马国2017年至2026年间数据中心发展历程后发现，马国当时并未出台全面的数据中心政策，但一系列适应性强且循序渐进的实施机制与干预措施，成功促成多项备受瞩目的数据中心投资落地。

不过，他提醒：“马国缺乏正式的行业政策，也导致战略上的不连贯，并使马国面临不可知的风险。”

蔡镇燊认为，马国人工智能发展愿景与实际执行手段之间存在结构性脱节。马国《第13马国计划》和《2030年新工业大蓝图》等高层级文件，明确提出建设人工智能国家的目标，但具体执行文件只将数据中心视为需要吸引和监管的外资资产。

他认为，马国已选择成为人工智能发展的东道国，政策方向也从最初来者不拒，逐渐转向重视可持续发展和经济价值获取。

至于人工智能领域的中美竞争，蔡镇燊指出，从超大规模云服务商数量来看，美中两国布局似乎旗鼓相当，但这低估了中国企业的实际参与规模。

企业公开资料显示，主机托管（Colocation）数据中心承载了大量中国企业的业务负载。主机托管数据中心由运营商提供实体基础设施，租户则自行配置服务器和计算硬件。

蔡镇燊指出，若将这类托管业务纳入统计，中国的业务负载量可能与美国相当甚至超过美国。

他说：“这意味马国必须管理一套在地同时容纳美中设施、且在地缘政治上充满争议的“双堆栈”（dual-stack）基础设施体系。”

他提醒，数据中心已从备受追捧的外资投资对象转变为风险资产。国内方面，水资源和电力供应正成为制约行业发展的瓶颈。

他说：“在外部层面，美国的出口管制及对晶片下游应用的审查，给东道国和运营商施加的合规义务日益增加，这使马国面临卷入转运违规丑闻及可能遭受贸易制裁的风险。”

蔡镇燊认为，马国发展数据中心与人工智能产业的核心挑战在于“既要获取经济外溢效应，又要有效管控不断升级的外部问题。”