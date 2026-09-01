（丰盛港综合讯）柔佛州丰盛港星期一（8月31日）晚发生两艘客船相撞意外，造成一名马来族船长和一名华族乘客当场死亡，另有七名华族男女乘客受伤。所有死伤者均为马国公民。

据《每日新闻》报道，这起夜间海上相撞意外发生在星期一晚上8时15分，出事地点在丰盛港河口，距离码头约800米。两艘客船当时分别载有六人和三人。

柔佛州总警长拉哈曼星期二（9月1日）巡视事发地点与涉案船只后告诉记者，发生碰撞的两艘船皆是客船，其中一艘名为海洋女王号（Sea Queen）的船上载有六人，包括一名38岁马来族男船长，一名13岁马来族助手和四名乘客，即一名32岁华族男子、两名21岁及32岁华族女子及一名24岁马来族女子。海洋女王号当时正从大岛（Pulau Besar）返回丰盛港码头。

另一艘载有三人的客船则刚从丰盛港码头出发，即一名34岁船长、一名35岁助手及一名28岁男乘客，都是马来族。他们当时准备前往拉哇岛（Pulau Rawa）。

两船在距离码头约800米外的河口水域迎头相撞，海洋女王号上的38岁船长和32岁男乘客丧命。七名伤者分别送往丰盛港医院、新山班兰医院和巴西古当医院接受治疗，24岁马来族女子伤势严重。

拉哈曼透露，警方将向幸存者、救援人员及最早抵达现场者录取口供。

据《中国报》报道，消息人士推测，天色昏暗可能是引发事故的间接因素，因为在丰盛港跳岛有一个必须遵守的规定，即晚上8时前必须抵达码头。事发时已经超过晚上8时，这意味着海洋女王号在8时前尚未抵达码头。

警方已经援引《刑事法典》的误杀和危险驾驶船舶条文，并从猝死角度调查此案。警方也调查这两艘船是否持有载客准证。