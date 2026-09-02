马来西亚砂拉越烟霾持续，但情况稍有改善；沙巴则持续恶化。砂拉越空气污染指数达危险水平的地区已从星期二（9月1日）的六个减至星期三（2日）的两个。沙巴的空污指数则直逼200点的不健康水平，当局因此启动州级灾害指挥中心应急。

据马国环境局，截至星期三下午，砂拉越西连的空污指数仍有317，古晋308，都超过300点危险水平。全马五个空污指数非常不健康的地区也全在砂拉越，包括三马拉汉、斯里阿曼、泗里街、诗巫和木胶，指数介于210至286。

干旱少雨的天气除了加剧砂拉越的烟霾情况，也导致当地多个水库水位告急。当局已经准备星期四（3日）视情况在砂拉越人工造雨。

砂拉越乡村供水局助理工程师沙兹瓦尼告诉《星报》，三马拉汉省实文然县水库近四个月几乎没有降雨后，位已降至不足一米。 他说，实文然水库正常水位6.5米，但目前仅0.7米。

实文然水厂是砂拉越天灾管理委员会指定要人工降雨拉抬水位的四个水库之一。其他三个水库是林牙、实巴荷与利卓。

砂拉越邦副总理及天灾管理委员会主席道格拉斯星期一（8月31日）告诉记者，如果云层条件合适，当局预计星期四至星期六（5日）在这些水库展开人工造雨。

砂拉越卫生局日前透露，烟霾情况日益恶化，导致当地呼吸道感染和红眼症病例从8月第一周起呈上升趋势，并在第二周达到高峰。

不过，古晋国际机场日常运作大致不受影响。截至星期二下午，只有两趟内陆航班取消，其他航班都照常起降。

砂拉越元首旺朱乃迪告诉《新海峡时报》，砂拉越目前的烟霾让他想起多年来不断试图解决跨境烟霾问题。他说，如今烟霾情况可能会像1997年般严重。

旺朱乃迪是砂拉越执政党土著保守党资深领袖，他曾任天然资源及环境部长、企业发展及合作社部长，以及负责国会及法律事务的首相署部长。他2024年1月29日宣誓就任砂拉越元首。

旺朱乃迪认为：“（砂拉越接下来的空污指数）可能达800点。”

据环境局，空污指数0至50是良好水平，51至100是中等水平，101至200是不健康水平，201至300是非常不健康水平，300至500是危险水平，500以上是非常危险水平。

紧邻砂拉越的沙巴，星期三空污指数最高的是亚庇理工学院180点，其次为根地咬176、亚庇174、金马利171和山打根135，全属不健康水平。

沙巴州秘书及天灾管理委员会主席再努丁阿曼星期三发文告说，烟霾情况日益严重，沙巴政府已启动州级灾害行动指挥中心，也启动亚庇、根地咬及吧巴三个县级灾害行动指挥中心。

再努丁阿曼说，天灾管理委员会已向沙巴首长哈芝芝诺汇报此事，并告知沙巴空污指数上升，主要由于西南季风将加里曼丹的烟霾吹向沙巴，只要加里曼丹持续干旱无雨，沙巴空污指数预计将继续攀升。