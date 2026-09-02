（曼谷综合电）美国海军林肯号航空母舰在海上航行286天后，星期三（9月2日）凌晨抵达泰国，展开为期五天的休整和恢复。这是它航行了约九个月后首次常规停靠港口。

林肯号去年11月离开美国加州，前往南中国海执行任务，于今年2月美伊战争爆发前被调往中东，如今终于靠岸。据民主党议员称，这艘航母创造了现代海上连续航行天数的纪录。

美国海军第三航母打击群指挥官洛格兰在一份声明中说：“抵达林查班港，为我们的水兵和海军陆战队员提供了好好休息、养精蓄锐的难得机会，也展现美泰之间强大持久的伙伴与联盟关系。”

他形容这次漫长航程堪称历史性成就。“我对团队中每一名成员在行动中展现出的非凡专业水平与精湛技能感到无比自豪。”

泰国1954年成为美国的条约盟友，是菲律宾以外与美国建立军事同盟关系的东南亚国家，每年会举行泰美联合军演。曼谷方面已表明，美军航母停靠纯粹为了休整、恢复和后勤补给，符合条约规定，与中东冲突无关。

航母上的5000多名官兵将到泰国度假胜地芭堤雅休息放松。林肯号航母舰长基勒补充说，此次“历史性部署”的首次港口访问，“将使我们的官兵能享受这个美丽且历史悠久的国家”。

9月2日，5000多名美国官兵下船登岸，到芭堤雅硬石酒店参加一场欢迎会。芭堤雅小商户为大批士兵到来带动生意而欣喜不已，当地政府却为治安问题担忧，决定禁止美军进入酒吧街和吸食大麻。（路透社）

5000多名美军涌入芭堤雅 禁止进入酒吧街或吸食大麻

数千名军人到来，让芭堤雅商户不胜欣喜。43岁的服装商卡萨林特意进了一批篮球背心和大象图案的裤子的新货，她告诉路透社：“我希望美军到来能带动生意。我准备了一些东西，不知道他们会不会喜欢。”

不过，为了避免出现社会与治安问题，芭堤雅当局禁止美国士兵进入一些充斥着酒吧的街道。美军也不得参加水上运动或吸食大麻。

此前，航母上生活条件恶劣，船员自杀未遂等精神健康状况不佳的报道在美国引发争议。不过，这些相关报道遭美国总统特朗普严加驳斥。

美国越南裔代理海军部长高雄（Cao Hung）8月中旬说：“少数出现心理健康问题的士兵已接受治疗，没有人员因此而伤亡。”他也指责媒体“试图将我们的战士描绘成受害者”。