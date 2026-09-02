（北海综合讯）马来西亚槟城发生载客渡轮与货轮相撞事故，造成21名渡轮乘客受伤，其中六人伤势严重。

这起意外星期二（9月1日）晚上8时30分左右，发生在槟城港水域。当时一艘载有92人的渡轮从槟岛开往北海，途中与一艘货轮发生碰撞，导致渡轮上多辆电单车失去平衡翻倒，伤及21人。

槟州消防局行动指挥中心当晚发文告说，意外发生后，载客渡轮继续航行至北海苏丹阿都哈林码头，警方及救护车在码头待命，协助疏散人群，并将所有伤者送往医院接受治疗。

《星洲日报》报道，23岁女乘客艾米依雅娜说，事发时她坐在渡轮后方；两船相撞的冲击力令她向后倒下，导致脚部受伤。

另一名乘客阿兹扎拉（48岁）说，她当时与12岁的儿子一同搭渡轮回北海。事发时她的儿子看见一艘船从渡轮前方横越，然后两艘船就撞上了。“现场一片混乱，许多乘客与电单车都跌翻了。”

槟州港务局主席杨顺兴事后第一时间率队赶到北海码头了解情况及听取汇报。他当晚在脸书发文说，当局仍在确认事故造成的破坏情况，但码头和渡船服务照常运作。事故肇因也有待进一步查明。