（吉隆坡综合讯）马来西亚团结政府两大成员希望联盟与国民阵线的合作关系近来备受瞩目，副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希在这个敏感时刻突然指责政府拨款不到位，导致一些承包商无法及时收款而倒闭。

阿末扎希也是国阵及巫统主席。他星期二（9月1日）在乡村及区域发展部（简称乡区部）每月集会上说，许多乡区道路工程按时完工，但政府拨款迟迟没有到位，导致乡区部拖欠承包商工程款，一些承包商甚至因此倒闭。他对此感到纳闷和不悦。

阿末扎希并未指明哪个政府部门该对此负责，不过，各部门拨款都归财政部管辖，因此各方都认为阿末扎希是针对财政部，以及兼任财政部长的首相及希盟主席安华。这对希盟接下来与国阵谈判合作会有怎样的影响备受关注。

阿末扎希在部门集会上说，一些承包商因为没收到工程款而遭供应商起诉，因此责怪乡区部。他直言政府给乡区部的拨款没有到位。“这是我们目前面对的问题。我不是生气，而是非常愤怒。”

尽管阿末扎希没有点名，但巫统青年团团长莫哈末阿克马星期三（2日）在脸书发视频，促请安华出面解释。

财政部秘书长佐汉随后发声明强调，政府已全数发放拨给乡区部的款项。承包商面对工程款拖欠问题，是因为乡区部早已用完拨款，而且每年都严重超支。

佐汉说，阿末扎希指政府拨款迟迟未到位，并非财政部限制或扣留拨款，而是乡区部自2023年以来，每年都严重超支，导致财政部无款可拨。

他说，乡区部今年全年拨款21亿令吉（约6亿6000万令吉），但截至六月已支出19亿令吉，因此必须重新检视并调整拨款优先次序。

他也逐一列举乡区部超支的情况。他说，2023年乡区部的全面拨款预算是11亿令吉，实际支出18亿令吉，超支7亿令吉。2024年预算13亿令吉，支出20亿令吉，同样超支7亿令吉。去年预算16亿令吉，支出23亿令吉，仍然超支7亿令吉。

佐汉提醒各政府部门，必须严格按照国会批准的年度财政预算规划和管理开销，暗指乡区部没有遵守这项规定。

尽管如此，佐汉说，财政部正配合乡区部解决此事。

他说：“为应对承包商遭拖欠款项的燃眉之急，财政部已额外批准3亿令吉拨款，加入乡区部今年拨款总额。财政部也准备将其他政府部门省下来的资金，用来填补乡区部因过度承诺而造成的巨大资金缺口。”