（雅加达综合讯）印度尼西亚政府正在核实八名公民被指受聘加入俄罗斯军队的报道，以及查证他们是在求职时受骗，还是主动加入成为雇佣兵。

安塔拉通讯社报道，印尼法律事务、人权、移民和惩教事务统筹部长尤斯里星期三（9月2日）说，当局认真对待乌克兰方面揭露的相关信息，将核实每名涉事印尼人的身份、招募过程及具体参与情况。

他强调，在查明事实之前，政府不会草率下结论。

他说，如果印尼公民是通过一般求职管道受聘，但最后却被安排前往冲突地区当雇佣兵，政府会先核实他们是否受骗，并确保那些可能上当或遭剥削的公民受到保护。

乌克兰对外情报局上周发布报告称，有至少八名印尼公民被招募加入俄军。当局还公布疑似雇佣兵的电子签证申请文件，文件中的照片显示，他们都是30岁至40岁的男性。

据了解，招募方以高薪、非战斗工作、能快速入籍俄罗斯及社会保障等诱人条件吸引外籍人士，而这些人被录取后却不清楚自己最终被派往何处工作。

针对基辅的说法，印尼外交部说，如果信息属实，这些印尼公民将面临丧失国籍的风险，因为印尼法律规定，公民若想在外国军队服役，须获得总统许可。

印尼外交部发声明强调：“如果证实有印尼公民参与外国武装部队，这属于个人行为，不代表印尼政府的政策或立场。”

据《雅加达环球报》报道，俄乌两国在战争期间都曾招募外国战斗人员，但印尼向来不是俄罗斯或乌克兰的雇佣兵来源国。

俄罗斯驻印尼大使托尔切诺夫星期二（1日）否认使馆参与军事招募或雇佣兵活动。他说，俄罗斯从未主动招募印尼雇佣兵。“俄罗斯军队中有许多外籍人员，但在海外没有任何使馆负责招募工作。”