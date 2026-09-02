印度尼西亚东爪哇省500多名学生，因疑似政府提供的免费餐食导致食物中毒入院治疗，当局正对此进行调查。

路透社报道，负责监督餐食计划的国家营养机构官员星期三（9月2日）说，在东爪哇省泗水市，星期二（1日）午餐后有512名学生不适。此前，一名地方官员曾称，有516名学生受影响。

截至星期三，仍有约80名儿童在接受治疗。涉事的厨房已被暂停供餐30天，当局将查明中毒原因，并公布结果。

东爪哇省副省长埃米尔说，涉事厨房曾为一所回教寄宿学校供餐。

此前曾发生多起与免费供餐计划相关的集体食物中毒事件。非政府监督机构“教育观察网络”（Network for Education Watch）称，截至8月8日，已有约3万7600起相关的食物中毒事件。

当局指出，食物储存不当和熟食配送延迟通常是造成食物中毒的原因。

在这次中毒事件发生之际，国家营养署新任署长已承诺对相关计划进行改革，目前已关闭数百家供餐厨房，理由包括违反质量标准。

这个机构近期经历多次领导层变动，包括6月份前负责人因涉嫌腐败被捕而被迫离职。政府也缩减相关计划的覆盖范围。

总统普拉博沃去年启动一项耗资数十亿美元的计划，旨在通过向数千万儿童提供免费餐食来消除营养不良。然而，这项计划饱受争议，包括食物中毒、腐败指控、领导层更迭以及高昂的成本等问题。

7月一项民调显示，只有三分之一的民众对此计划感到满意。