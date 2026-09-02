（雅加达/布城综合讯）印度尼西亚加里曼丹林火持续恶化，已殃及接壤的马来西亚砂拉越烟霾状况加剧；日本自卫队灾害援助部队下周起在加里曼丹空中投水，协助扑灭森林与泥炭地大火。日先遣部队已抵达印尼进行勘察协调，为灭火行动做准备。

《雅加达邮报》星期三（9月2日）报道，印尼国家抗灾署透露，日本将部署三架CH-47重型运输直升机，每架可运载5000公升水量。空中投水灭火作业将从下星期四（10日）开始。

日本政府上星期五（8月28日）宣布，将派遣自卫队灾害援助部队600人及三架直升机前往印尼协助当地扑灭严峻的林火。

这是日印两国今年5月签署防务合作协议后的首个重大联合救援行动。根据协议，两国同意在人道援助和灾害救援行动方面加强合作。

另据安塔拉通讯社报道，印尼交通部已向35架外国注册的飞机发出运营许可，以支援在整个加里曼丹地区展开空中紧急灭火行动。

这支外国注册机队由11家持有当地航空运营人证书的机构管理，飞机分别在澳大利亚、俄罗斯、美国、乌克兰、新西兰、老挝、越南和加拿大等国注册。

印尼交通部长杜迪说：“我们需要一切必要的基础设施来扑灭森林大火，包括印尼目前尚未拥有的外国飞机。”

印尼全国28.6万公顷土地焚毁

官方数据显示，今年1月至8月，印尼全国已有28万6000公顷的土地焚毁。尽管当局已部署了近1万3000人与数十架飞机参与灭火，但面对大面积火灾，加上厄尔尼诺气象加剧，灭火行动显得力不从心。

印尼总统普拉博沃星期二（1日）召见了军警两个单位的首脑，听取有关苏门答腊和加里曼丹对抗野火工作的最新进展。

印尼内阁秘书泰迪说，政府正加强协调，以迅速采取综合应对措施，同时防范火势蔓延。

印尼林火引发跨境烟霾 马来西亚日户外活动转入室内

持续恶化的林火已演变成跨境烟霾危机。与印尼加里曼丹接壤的马来西亚砂拉越连日来烟霾情况严重，原定9月16日举行的马来西亚日户外活动，将从户外改至古晋婆罗洲会议中心举行。

马国联邦团结政府发言人法米在星期三的内阁例行会议后对媒体说：“内阁留意到，砂拉越古晋和西连等地区的烟霾情况令人担忧。马来西亚日庆典将会如期举行，但将全面移至室内。”

砂拉越的烟霾情况星期三稍有改善，空气污染指数达危险水平的地区已从星期二的六个减至两个。不过，紧邻砂拉越的沙巴空气质量大幅下降，州首府亚庇、根地咬、金马利和山打根当天的空污指数都超过100点，达不健康水平。

沙巴州秘书及天灾管理委员会主席再努丁发文告说，烟霾情况日益严重，当地政府已启动州级灾害行动指挥中心，也启动亚庇、根地咬及吧巴三个县级灾害行动指挥中心。

沙巴天灾管理委员会已向首席部长哈芝芝汇报，并告知当地空污指数上升，主要是西南季风将加里曼丹的烟霾吹向沙巴；只要加里曼丹持续干旱无雨，沙巴空污指数恐将持续攀升。