（雅加达综合讯）印度尼西亚北苏门答腊锡纳朋火山本周一剧烈喷发后，火山活动持续不断，当局已启动疏散行动，协助当地数千居民撤离。

印尼火山和地质灾害减灾中心通报，锡纳朋火山（Sinabung）星期一（8月31日）上午喷发，浓密的黑色火山灰柱冲向约3500米的高空。这座火山星期三（9月2日）早上再次喷发，当局已将锡纳朋火山的警戒级别从二级提升至三级；最高级别为四级。

印尼国家灾害管理局代理发言人贝尔顿星期三说，由于火山活动增强，火山附近数个村庄的2000多人已被疏散至避难点。

他也提醒居民及游客，切勿在这些村庄及锡纳朋火山山顶半径3公里范围内，以及火山的南至东南方向半径6公里的扇形区域内活动，并注意防范潜在的火山泥流风险。

锡纳朋火山所在的卡罗县县长安东尼乌斯说，县政府已制定多项应对措施，包括暂停受影响学校的实体课，并为高风险地区的学校制定居家教学方案。

此外，受火山喷发影响，雅加达苏加诺—哈达国际机场与北苏门答腊瓜拉纳穆国际机场之间的航班连续两天受到干扰，导致数十趟航班取消和延误。