（曼谷综合讯）泰国再发生校园枪击事件。泰国北部甘烹碧府（Kamphaeng Phet）一所学校一名15岁学生在校园内开了八枪后被拘留，所幸没有造成人员伤亡。

综合泰媒报道，此事发生在星期三（9月2日）下午2时左右。枪手是事发学校的一名学生，他因抑郁症接受治疗而被停学，自8月21日起未再上课。

他被拘留后告诉警方，他返回学校是为了找一位老师。

据报道，这名枪手撬开了他父亲的车，偷走作案用的手枪。他的父亲是曼谷市警察局的巡逻警员。

关于他开枪的情况说法不一。学校发布的信息称，他向空中开了八枪，而现场初步勘察显示，有一名教师的汽车及一扇玻璃门遭子弹击中。

事发时正值课间，为了安全起见，教师和学生被要求留在教室里并锁好门。一名体育老师说，他在学生换教室的时听见枪声，立刻将学生带离相关区域；一些老师则将学生转移至礼堂避难。

当局正在调查此案的来龙去脉，事发学校将暂时关闭两天，改为线上授课。

泰国暖武里府8月7日发生校园枪击案，造成包括14岁枪手在内的九人死亡，20多人受伤。泰国政府随后推出多项措施，加强全国学校的安全保障及收紧枪支管制，不料仍发生枪击事件。