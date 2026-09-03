马六甲州议会或最快在本月底解散，预料10月份举行州选举。

《东方日报》探悉，甲州议会极有可能在9月20日后解散。

可靠消息人士透露，许多迹象显示9月20日是关键日期。例如甲州首长阿都拉勿夫的丹绒比达拉州议席“人民代议士为人民活动”将于9月20日闭幕，甲州政府官员行事历也只排到9月20日左右。

消息人士也说，首相安华将于9月20日出席在马六甲举行的第41届全国华人文化节文化大汇演，并可能在这项活动上与阿都拉勿夫会面。

此外，马六甲市议员本月的出国工作访问，也提前至9月20日之前结束。还有马国教育文凭考试（SPM）将在10月底举行，以及当局习惯将许多学校用作投票站，因此预计最快会在10月底前举行，以免影响考生。

国阵及巫统主席阿末扎希星期四（9月3日）配合今年底巫统全国代表大会接受首要媒体独家专访时说，今年巫统大会将在下周三（9日）至下周末（12日）在吉隆坡举行，他预计马六甲州议会将在巫统大会后解散并举行州选举。

甲州首长阿都拉勿夫今年5月透露，甲州议会将在今年12月30日届满，但预料州选举最迟会在9月中旬举行。

马六甲预计是首相安华2022年11月上台以来的第四场州选举，安华领导的希盟在其中三场败选。沙巴去年11月29日举行州选举，希盟在73席中只得一席。

在7月11日的柔佛州选举，国阵拿下56席中的48席，希盟得八席。8月1日的森美兰州选举，国阵拿下18席，国盟七席，希盟11席。