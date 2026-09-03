印度尼西亚六座火山8月31日先后爆发引发关注，不过印尼当局指，此次火山活动并无关联，强调这六座火山有不同的岩浆囊，同日爆发“纯属巧合”。

据《雅加达环球报》报道，8月31日共有六座火山先后爆发，包括北马鲁古省哈马黑拉岛上的伊布火山（Mount Ibu）、东爪哇省的塞梅鲁火山（Mount Semeru）、东努沙登加拉省的勒沃托比·拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）、伊里莱沃托洛科火山（Mount Ili Lewotolok）、巽他海峡的喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau），以及北苏门答腊省的锡纳朋火山（Mount Sinabung）。

印尼火山和地质灾害减灾中心负责人丽塔指出，印尼位于环太平洋火山地震带，拥有127座活火山，这使多座火山在同一天喷发成为可能。

她星期三（9月2日）在万隆的减灾中心总部告诉记者：“简单来说，每座火山都有自己的岩浆囊，引发喷发的过程也各不相同。我们没有发现任何证据表明，存在单一地质过程引发了8月31日的所有同步喷发。”

此外，丽塔也澄清了地震与火山喷发的关系，指出构造地震并不必然诱发火山喷发。两者之间是否存在关联，必须依据各火山的独立监测数据进行综合判定，包括深层火山地震频次上升、火山体形变、地温异常以及气体排放量变化等指标。

因此，短时间内多座火山接连喷发，不能简单归因于单一的地震事件或地质过程。