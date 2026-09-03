（新山综合讯）柔佛河一艘故障船舶失去动力后，顺流漂至柔佛士乃—迪沙鲁大桥，大桥挡住船舶进一步漂流。当局检查后确认桥身和桥墩皆安全。

照片在社交媒体广为流传，有网民声称船舶撞击大桥桥墩，导致大桥结构严重受损，影响桥身安全。马国政府技术团队立即前往检查，确认桥梁结构安全，各类交通工具能照常通行。

据《星报》报道，这艘船在星期三（9月2日）下午约2时30分漂至柔佛士乃—迪沙鲁大桥的桥墩旁。当局派拖船将船推离大桥。事件并未影响桥上的往来交通。

马国大道局星期四（3日）在脸书发文说，马国大道局南马区主任阿末依斯干达个士乃—迪沙鲁大道公司首席执行员莫哈末亚斯里领导的技术团队星期四前往事发地点检查。

马国大道局南马分局与士乃—迪沙鲁大道的技术团队检查大桥后，证实桥墩结构安全，所有交通工具都能照常通行。（取自马国大道局脸书）

技术团队初步目视检查后发现，大桥结构某些部件轻微磨损，但没有重大损坏，评估后认定大桥结构状况良好，公路使用者可安全通行。

当局强调将不时检查大桥结构确保安全。当局也劝请民众遵守交通规则，同时注意当局针对任何突发事件发出的紧急通知。

柔佛士乃—迪沙鲁大桥又称柔佛河大桥，建于2006年，2011年6月开通，全长1708米，衔接柔佛河西岸的新山县和东岸的哥打丁宜县，是从新山前往迪沙鲁和边佳兰的必经之路。