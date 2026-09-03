马来西亚即将把1500人遣返缅甸，在联合国和人权组织表示担忧后，缅甸承诺让流离失所的海外公民“安全且有尊严地”返乡。

缅甸外交部还否定缅甸罗兴亚穆斯林少数群体受迫害的谴责。活动人士担心，遣返计划可能会使罗兴亚人再次陷入危险之中。

法新社报道，今年7月，马来西亚宣布，缅甸已同意接收5000名罗兴亚人。自2017年以来，罗兴亚人在缅甸一直遭受暴力歧视。

两国均指出，第一批近1500名缅甸国民将于9月下旬自愿返回，但目前尚不清楚其中有多少罗兴亚人。

缅甸外交部星期四（9月3日）的声明称：“缅甸致力于与孟加拉国及其他友好国家密切合作，以安全和有尊严的方式促进经核实的流离失所者自愿返回家园。”

自2017年缅甸军方开始残酷镇压以来，数十万罗兴亚人逃离缅甸。这场镇压是国际法院审理一起种族灭绝案件的依据。

估计120多万罗兴亚人居住在与缅甸接壤的孟加拉国境内，那里是世界上最大的难民营，但遣返事宜进展甚微。

另有12万6000千罗兴亚人居住在马来西亚，与来自不同族群的缅甸流离失所者共同生活。