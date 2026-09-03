（吉隆坡综合讯）马来西亚的烟霾情况星期四（9月3日）明显改善，当局决定接下来三天在东西马29个水库与集水区展开人工造雨行动，希望加速抑制烟霾，同事缓解水库缺水问题。

据《中国报》和法新社报道，马国气象局联合空军部队，星期四至星期六（5日）启动这项跨越东西马的行动。造雨目标涵盖烟霾情况最严重的东马砂拉越五省16个地点，以及西马缺水最严重的吉打州与玻璃市州13个地点。

马国气象局星期四发文告说，首日行动重点集中在西马北部的玻璃市知马打苏水坝，以及吉打的柏杜、慕达、阿宁和贝里斯等四个水库。

东马方面，砂拉越邦副总理道格拉斯星期四告诉记者，首日造雨行动集中在峇丹艾、巴贡和姆伦三座水库，接下来两天将把造雨范围扩大至三马拉汉省、斯里阿曼省、木中省、加帛省及林梦省。这也是砂拉越继今年5月和7月之后，第三次实施人工造雨。

气象局透露，今年已在全国多地多次布云造雨，成功率达90%。

道格拉斯说，当地一些水库水位目前低于正常水平，但情况仍受控。当局预计下个月天气更炎热干燥，决定趁目前云层条件合适时，抓紧时机提高水坝蓄水量。

马来西亚烟霾情况星期四晚明显改善。环境局空气污染指数（API）网站数据显示，截至星期四晚间8时，西马47个观测站的空气素质全数回升至良好或中等水平。

在东马的21个观测站中，此前一度有六区达危险水平的砂拉越，只剩西连一区的指数达408点，仍属危险水平；古晋、三马拉汉与斯里阿曼处于非常不健康水平，其余地区则多介于中等至不健康水平。