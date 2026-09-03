湄公河次区域正面对气候、水资源、能源与粮食安全相互交织的严峻挑战，相关风险也可能通过粮食和能源等供应链外溢到整个亚细安。多名区域学者指出，亚细安的当务之急不在于建立更多机制，而是将现有制度转化为解决区域共同问题的能力。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）星期四（9月3日）举办线上研讨会，探讨菲律宾今年担任亚细安轮值主席国所面临的区域与全球挑战。

湄公学院执行主任阿努拉（Anoulak Kittikhoun）指出，东南亚近年来频繁遭遇洪水和干旱，每次灾害都会冲击水资源、农业、能源生产及粮食安全。

他举例说，湄公河流域是区域重要的粮食和能源基地，新加坡约40%至60%的大米进口来自湄公河流域，因此当地受到的气候变化冲击，可能直接波及整个东南亚的供粮与供电稳定。

他说，亚细安虽已有水资源工作组等机制，但大多停留在技术交流和小型项目层面，尚未提升至战略高度。“在这方面，菲律宾和亚细安主要还是依赖现有机制……我们尚未看到重大倡议，气候议程在亚细安政治层面也未得到显著提升，这将成为未来发展的一大缺口。”

跨国网络诈骗同样凸显区域合作所面对的挑战。阿努拉警告，跨国诈骗已成为亚细安近年来面对的“大患”，甚至可能阻碍《亚细安数码经济框架协议》（Digital Economy Framework Agreement）的落实与推进。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员佘丽莲指出，部分诈骗团伙已将活动延伸到东南亚以外地区，因而需要区域内外的跨国协同打击。各国政府也须同步强化网络安全、提升公众防范意识和加强执法合作。

菲律宾德拉萨大学国际研究讲师吉尔建议亚细安探讨建立制度化框架，促进成员国实时交换情报和关键数据。

在全球局势高度不确定的一年，菲律宾担任亚细安轮值主席国应对多重长期和突发危机。（路透社）

除了气候问题与网络诈骗难题，南中国海课题和缅甸困局继续是菲律宾主席国任内的棘手课题。

面对不断叠加的挑战和危机，吉尔主张亚细安无须继续增加新机制，而应确保现有制度有效运作，并建立评估框架。“最重要的是建立必要的韧性，以抵御冲击、应对挑战并持续向前发展。”

阿努拉主张加强亚细安秘书处及其与次区域机制的协调合作，以宏观的区域视角处理跨境问题。

佘丽莲建议采取“双轨”策略，一方面设立类似“危机指挥中心”的应变机制以应对突发危机，另一方面继续利用现有制度推动长期战略规划。