马来西亚柔佛州摄政王东姑依斯迈说，他不担心出售新加坡土地可能涉及数十亿新元的税费，并表示很乐意在新马两国缴税。

我国政府去年6月与柔佛王室达成协议，把柔佛王室位于新加坡植物园附近的13公顷土地，与附近的一幅8.5公顷等值国有土地进行交换，让柔佛王室日后规划的发展项目能与植物园内的联合国教科文组织世界文化遗产（UNESCO World Heritage Site）保持一定距离。

交换后，依斯迈在荷兰路一带持有的土地总面积为16.6公顷。根据彭博社的一篇报道，伊斯迈有意脱售这16.6公顷的土地，交易可能涉及超过20亿新元的土地增值费（Land Betterment Charge，简称LBC）。

一名网民发文说，马来西亚人不需要在自己的国家缴税，却需要在别的国家缴税，并附上彭博社的报道。

《当今大马》星期四（9月3日）报道，伊斯迈在X平台回应了网民的留言时说，作为一名普通纳税人，缴税很正常，他很乐意为两国缴税，甚至可以缴双倍的税。

我国市区重建局今年3月说，依斯迈提出申请，把他在本地拥有的地段发展成住宅，市建局建议将地段规划为优质洋房。依斯迈的代表拒绝置评，新加坡土地管理局也拒绝回应有关地主意愿或潜在私人交易的市场揣测。