一名40岁新加坡男子因涉嫌毒品犯罪在新加坡被通缉，近日在曼谷一处公寓内被警方逮捕。

泰国《民族报》星期五（9月4日）报道，曼谷警方发现这名新加坡男子通过暗网订购了剧毒物质，其中包括一种据称比吗啡毒性强一万倍的毒药。

警方还在公寓里缴获冰毒、现金以及与爆炸物相关的化学品。

被捕男子声称购买毒药是为了自杀，但此次调查的起因是有人指控他曾威胁要污染某栋大楼的供水系统。

泰国警方说，这嫌疑人名叫乔尔（Joel），因涉嫌毒品犯罪及其他刑事案件在新加坡被通缉。

泰国国家警察总长4日指示曼谷警察局负责此次行动。曼谷市缉毒局和移民局的调查人员在曼谷挽奇县（Bang Khae）的一处公寓逮捕了乔尔。

警方公布的缴获物品清单，包括3克冰毒及相关吸毒工具；20万泰铢现金（约7700新元）及两台手机；一系列与炸药相关的化学品，包括0.5公斤硝酸钾、焦亚硫酸钠、氨水、硝酸和硼砂，以及两个点火装置和五个气罐。

电子记录显示，乔尔曾订购20克剧毒物质，泰国警方称此物质的毒性比吗啡强1万倍。另外，他还订购10克一种被称为“安乐死药”的物质。

泰国警方通报，上述物质是通过暗网订购的，交易金额为1万8000泰铢，且已完成支付。