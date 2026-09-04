美国海军“亚布拉罕·林肯号”航空母舰星期三（9月2日）抵达泰国林查班港，结束连续286天没有正式港口休整的长期部署。

航母从舰首至舰尾布满明显锈迹，水线附近还可见藻类，反映出长时间处于高强度作战状态下的磨损。

林肯号星期三（9月2日）抵达泰国时，船身布满明显锈迹，水线附近还可见藻类。（法新社）

“亚布拉罕·林肯号”（简称林肯号）长约1100英尺（约335米），搭载约5000名水兵和美国海军陆战队员。

它去年11月离开美国圣迭戈母港，前往南中国海执行任务，原定今年5月结束部署，但任务多次延长。其间航母参与美国对伊朗的作战及封锁行动，在中东执行任务数月。

根据美国媒体报道，林肯号和随行的“小法兰克·E·彼得森号”驱逐舰星期三抵达泰国，两艘舰艇都布满锈迹，水线附近的油漆剥落。 林肯号预计在泰国停留至星期天（6日），舰员将利用这次机会休息和补充物资。

林肯号舰体侧面清晰可见锈迹斑斑。（路透社）

前美国海军上校舒斯特告诉美国有线电视新闻网（CNN），连续在海上执行60天或更长时间任务的舰艇出现水线锈迹并不罕见。 不过，处理锈蚀的工作无法在航行或作战期间完成。

他说，要处理锈蚀需要让人员下降至水线处，利用砂纸打磨掉锈迹， 然后分别涂上两层防锈底漆和军舰油漆。

他估计，如果全面处理林肯号的锈迹，可能需要约30天的维护。

舒斯特说：“锈蚀会不断蔓延，因此最好尽早处理，以遏制问题扩大，否则日后将面对更严重的问题。”

不过，在这次约一周的泰国港口停留期间，相关人员可能只会优先处理船首和船体前部区域等最需要维修的部位。 “因为这些部位在航行时承受的磨损最大，而且它们会受到在盐水中航行时伴随的腐蚀作用影响，特别是在海面波涛汹涌的情况下。”

林肯号在航行了约九个月后，星期三（9月2日）首次常规停靠泰国林查班港，让船上人员得以下船并进行后勤补给。（路透社）

锈蚀问题也引发外界对美国海军长期部署能力的关注。资料显示，美国海军近年来面临舰艇建造、维护和战备压力，航母长期延长部署的情况越来越受到关注。

美国海军核动力航空母舰“杰拉尔德·福特”号今年5月结束长达326天的部署；即将开始新一轮任务的“西奥多·罗斯福”号，预计也可能在海上停留至少八个月。

舰艇部署时间越长，通常意味着任务结束后需要更长的时间进行维护，进而进一步增加舰队的压力。

美国海军作战部长考德尔日前说，他希望将航母部署时间控制在七个月左右。

林肯号此次长期部署也伴随人员状况的争议。美国民主党议员此前要求调查舰上的生活条件和心理健康问题，并指称舰上曾出现基本物资短缺、供水及管道问题，以及心理健康危机等情况。

上个月出现一系列相关争议的报道后，林肯号在中东地区的任务由此前驻扎在日本的“乔治·华盛顿”号航空母舰接替。

美国总统特朗普及政府官员则淡化有关担忧。美国越南裔代理海军部长高雄先前批评媒体试图把美军人员描绘成“受害者”，称舰上“少数出现心理健康问题的士兵已接受治疗，没有人员因此而伤亡。”