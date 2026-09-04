（布城综合讯）马来西亚上诉庭三司一致裁定，批准前首相纳吉和他次子纳兹夫丁要求暂缓执行破产程序的申请，直至所得税特别委员会处理完他们的税务上诉。

上诉庭法官阿威阿都华哈星期五（9月4日）宣读判词时说，吉隆坡高庭此前驳回纳吉父子要求暂缓破产程序的上诉申请时，未正确行使酌情权。

他说，纳吉及纳兹夫丁就税款金额向所得税特别委员会提出的上诉，涉及严肃、实质且具争议的法律问题，但高庭置之不理，只依据“先缴税、后争议”的一般原则处理此案，没有充分衡量纳吉父子提出的争议，包括纳吉方质疑有关追税额的计算方式，可能涉及重复征税、退还捐款，以及股息或款项处理问题等。

上诉庭因此认为，若继续推进破产程序，可能对纳吉父子造成严重损害，而暂缓破产程序不会对税收局造成实质损害。

此外，上诉庭也考量了纳吉目前仍面对多项刑事及民事诉讼，若发出破产令，可能影响相关司法程序，延误涉及重大公共利益的诉讼进程。

马国税收局2019年6月入禀吉隆坡高庭，分别向纳吉父子追讨2011年至2017估税年间，未缴纳的16亿9000万令吉（约5亿3000万新元）和3670万令吉所得税及罚款。

不过，纳吉父子一直没有缴款，税收局2021年向他们发出破产通知书。两人分别就税收局针对他们欠款的简易判决申请提出上诉，但被驳回。

两人于是向法庭申请暂缓破产程序，但去年11月被吉隆坡高庭驳回，他们进而入禀上诉庭上诉。