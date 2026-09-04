马来西亚砂拉越的烟霾情况急剧恶化，星期五（9月4日）早上10时，西连的空气污染指数飙升至518点，远远超出300点的危险水平，国家元首苏丹依布拉欣御准西连进入紧急状态。

《星洲日报》报道，马国首相办公室星期五下午发声明说，国家元首在听取首相安华、砂拉越邦总理阿邦佐哈里，以及相关机构对当地空气质量的评估和建议后，御准在西连（Serian）颁布烟霾紧急状态令。

声明指出，西连的空气污染程度已达到危害公众健康与安全的水平，政府将采取更有效的必要措施，保障受影响居民的健康与福祉。

砂拉越副总理阿玛道格拉斯星期五稍早时主持砂灾难管理委员会会议后说，西连空气素质监测站当天早上8时录得超过500点的空气污染指数，下午2时进一步升至521点，达到国家烟霾行动计划下最高的5A紧急等级，属于非常危险水平，因此砂拉越政府向安华传达，在西连实施烟霾紧急状态的建议。

阿玛道格拉斯也是砂拉越灾难管理委员会主席。他说，根据国家烟霾行动计划，一旦某地区空气污染指数达到500点，便会启动最高紧急等级，包括启动有关地区的烟霾紧急状态程序。

根据国家烟霾行动计划及国家天灾管理机构一号指令，任何地区一旦空污指数突破500点，有关当局须通报国家天灾管理机构，并按既定程序处理，由国家天灾管理机构评估及决定是否颁布烟霾紧急状态，并最终由国家元首批准。

阿玛道格拉斯强调，若颁布烟霾紧急状态令，范围只限受影响的西连，并非整个砂拉越。

他说，根据环境局提供的资料，有关范围预计涵盖西连空气素质监测站半径约20公里范围内的地区，具体受影响地区名单将在决定落实后公布。

他也说，烟霾紧急状态并不像冠病疫情期间的行动管制令，不属于全面封锁。

他说，烟霾紧急状态的主要目的是减少公众外出，因此政府及私人机构的办公室也将被要求关闭。不过，超市、油站、银行及其他必要服务仍可继续营业。此外，警方、军方及其他提供必要公共服务的单位也将如常运作。