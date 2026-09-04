印度尼西亚志愿消防员克里斯托福鲁斯本周已两次连夜灭火，与同伴奋力扑救吞噬婆罗洲大片地区的林火。

航拍画面显示，印尼西加里曼丹省星期五（9月4日）受野火影响的地区。（法新社）

印尼过去数周一直努力控制森林与泥炭地大火。火势导致婆罗洲和苏门答腊部分地区被浓厚烟霾笼罩，烟霾也飘越边境，影响马来西亚、新加坡和菲律宾。

27岁的克里斯托福鲁斯（Kristoforus Sinyong）白天在西加里曼丹省普劳马纳村（Pulau Manak）担任园艺讲师，下班后则投入灭火工作。他感叹，当地消防队已无法独自应付这场危机。

他和少数同伴冒着生命危险灭火。他们没有专业消防设备，只有胶靴、小型水泵、背负式喷雾器，以及由雇主自费购买的六条水管。医用口罩则由当地诊所提供。

克里斯托福鲁斯星期五（9月4日）接受法新社访问时说：“这些真的不够，但这就是我们拥有的东西。如果我们要等到设备足够，火势可能已经蔓延到各处。”

他说，这支志愿队伍没有接受正式消防训练，“只能边做边学”。

“这是今年截至目前最忙碌的一周。过去三天里，我们连续两天……我们都在灭火。”

由于河流已干涸，他和这支由临时拼凑而成的消防队在星期二（1日）和星期三彻夜奋战，从附近的池塘抽水灭火。

他说，团队面对的主要障碍是人手和设备不足，地形也是一大问题。“因为是在山坡上，水会往下流，所以要把水送到火源非常困难。”

他形容夜间灭火工作“很危险”，因为黑暗令他们难以看清地形。目前团队没有人受伤，但长期夜间灭火已让他们身心俱疲。

“在恐慌和混乱的环境中进行灭火作业，真的让我们感到压力很大，精疲力竭。而当我们成功扑灭大火时，就会感到这一切都是值得的。”