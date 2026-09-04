（河内路透电）越南国家主席苏林9月将展开密集的穿梭外交，接连出访俄罗斯、法国、美国和加拿大。

尽管苏林自上任以来便频繁出访，但这样密集的海外访问仍属罕见。面对当前国际局势，越南寻求深化与全球关键伙伴的关系、巩固平衡的“竹子外交”。

三名消息人士透露，苏林将于9月7日首先访问莫斯科，会见俄罗斯总统普京。一名官员说，苏林此行旨在与俄罗斯在能源、国防和安全等领域进一步深化政治互信。

之后，苏林将前往法国与总统马克龙会晤，并出席9月9日至10日举行的巴黎国际太空峰会。

马克龙去年访问越南期间，法越两国签署了空中客车飞机采购协议及观测卫星合作意向声明。法国企业也在积极争取投资越南的铁路、机场和国防项目。

结束法国行程短暂回国后，苏林计划前往美国纽约，预计在9月21日举行的联合国大会一般性辩论中发表讲话。

消息人士未透露苏林此行会否与美国总统特朗普会面。一名白宫官员说，特朗普当天的行程安排尚未最终确定。

尽管越南对美出口创下历史新高，但特朗普极力缩小美越的贸易逆差，一度导致双边关系出现紧张。今年2月，苏林出席特朗普发起的“和平委员会”开幕会议时，两位领导人有过短暂会面。

一名消息人士说，结束访美后，苏林预计于9月24日前往加拿大，并可能在10月前往欧洲，在布鲁塞尔与欧盟领导人会晤。