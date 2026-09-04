（马尼拉综合电）菲律宾副总统莎拉涉嫌阴谋雇凶刺杀总统小马可斯、第一夫人丽莎及前众议长罗穆亚尔德斯，被控三项严重恐吓罪，马尼拉法院星期五正式向莎拉发出逮捕令。

马尼拉大都会奎松市一家审判法院星期五（9月4日）发出逮捕令，并驳回莎拉律师团队要求暂缓签发逮捕令的申请。法院把每项控状的保释金定为12万比索（约2500新元）。

案件源于莎拉在2024年11月的一场深夜记者会。她当时声称已同一名杀手谈妥，如果自己遭杀害，对方就须杀死小马可斯、丽莎和罗穆亚尔德斯。莎拉过后澄清言论遭曲解，并否认曾威胁三人。

莎拉的律师团队回应说，无论法院是否拥有管辖权，她都无意逃避法律责任，并将继续采取一切法律补救措施。

菲律宾大学法律学院副院长塔马塞认为，莎拉的律师可向区域审判法院申请保释，她本人可能无须亲自上庭；律师团也可以向上诉法院甚至最高法院挑战逮捕令。因此，一般预料莎拉不会立即被拘留。

司法部驳斥莎拉律师团声称“涉及弹劾案的行为不能同时受到刑事检控”的说法。根据菲律宾法律，严重恐吓罪一旦成立，最高可判监禁六个月。

莎拉目前正面对参议院弹劾审讯，对小马可斯等人的死亡威胁也是弹劾案的关键指控之一。众议院今年5月以包括贪污腐败等罪名弹劾她，参议院组成的弹劾法庭已进入第九周审理。若弹劾罪名成立，莎拉不仅会被罢免，也可能被永久禁止担任公职，使她无法在2028年竞逐总统大位。