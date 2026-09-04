（雅加达综合讯）印度尼西亚的免费营养餐计划惊爆大规模食物中毒危机，本周内已有将近2000名师生在食用供餐后感到不适送医。无党派的印尼人权委员会星期五（9月4日）严正要求警方启动刑事调查。

中爪哇省、东爪哇省、西苏门答腊省及南苏拉威西省等地本周相继通报大规模食物中毒事件，截至星期四（9月3日）共有1870起病例。其中，最大规模的一起发生在中爪哇省连旺县（Rembang）一所高中，共有777名学生和教师在用餐后出现腹泻与呕吐症状。

印尼人权委员会在一份声明中说：“获得食物的权利，尤其是获得安全食品的权利属于人权。如果没有严格的卫生标准……这项营养干预措施将失去其道德正当性。”

人权委员会呼吁警方对这些食物中毒案件展开调查，并要求国家营养局暂停涉事国家厨房的运营。

部分涉事厨房食品标签错误和配送延迟

当局尚未确定造成这些食物中毒事件的原因，但通常是因为食物储存不当和熟食配送延迟所致。

例如在东爪哇省诗都阿佐县（Sidoarjo），至少567名学生在9月1日至3日期间，食用免费营养餐后感到不适须接受治疗。

印尼国家营养局局长苏达里约诺坦承，调查发现涉事供餐厨房存在严重违规行为，包括食品标签错误和配送延迟。

“食物是清晨5时烹制的，应该在上午9时前食用，但供餐商延迟到11时之后才送达，学生直到中午过后才用餐。”

苏达里约诺警告，国家营养局将对违反安全规程的厨房经营者采取严厉措施，包括可能对他们提起刑事诉讼。

西苏门答腊省省长马赫迪星期四呼吁关闭存在问题的供餐厨房，直至完成检查。他说：“必须关闭厨房并进行检查，找出问题所在，这种情况不应该发生。”

免费营养餐推行以来有5万人食物中毒

印尼食品药品监督管理局正在对多个地点采集的食品样本进行检测。食品药品监督管理局局长塔鲁纳星期三说，他们已获得额外5090亿印尼盾（约3600万新元）的拨款，用于加强相关食品安全监管。

“我们将利用这笔预算加强预防工作，尤其是预防疫情暴发和食物中毒。”

根据印尼卫生部门统计，免费营养餐计划自推行以来，截至9月1日，已有多达5万名学生与教职员食物中毒。

印尼民调机构Saiful Mujani研究与咨询机构说，7月份的一项调查显示，仅有三分之一的受访民众对免费营养餐计划表示满意，食物中毒是主要负面影响之一。