世界银行星期四（9月3日）发表最新评估报告指出，泰国若要在2037年实现跻身高收入国家的目标，必须将目前的人均国内生产总值（GDP）年均增长率提高一倍以上。

彭博社报道，世行强调，只要曼谷坚决推进结构性改革、提高生产力与国际竞争力，这一目标是触手可及的。

根据世行的计算，泰国的人均GDP须保持年均5.4%的增长速度；然而，泰国在冠病疫情后的平均增长率仅为2.2%。世行警告，若无法大幅提升增速，泰国可能要等到2056年才能迈入高收入国家行列。

泰国首相阿努廷领导的政府已承诺，要在2037年前将泰国打造为高收入经济体，以摆脱多年来的增长停滞状态。

阿努廷在世行报告发表当天作出积极回应，强调改革势在必行。他说：“对泰国来说，原地踏步绝非选项。问题不在于我们是否需要改变，而是我们必须改变。”

世行的评估揭示了泰国经济面临的严峻挑战。作为曾经的“亚洲小龙”之一，泰国如今难以重拾增长势头，与亚细安其他快速发展的邻国相比，差距正在日益扩大。人口老龄化严重、生育率低下、家庭债务高企及私人领域投资疲软等深层结构性因素，均在严重拖累经济增长。

世行指出，泰国必须加快向高价值产业转型，在国内制造更多附加值，并协助企业全面提升生产力。报告特别列出泰国具备比较优势、有望创造大量高薪就业岗位的核心领域，包括先进制造业、康养与可持续旅游业、数码服务业、高值农产品加工业以及创意产业。

世行东亚及太平洋地区副行长哈拉米略在一份声明中说：“泰国实现高收入国的目标触手可及，但要实现这一目标，必须进入一个更高价值增长的新阶段。”