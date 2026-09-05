菲律宾一审判法院向面对三项严重恐吓罪的菲律宾副总统莎拉发出逮捕令后，莎拉星期六（9月5日）到法院缴纳保释金。

路透社报道，莎拉面对的三项严重恐吓罪，与她针对菲律宾总统小马可斯、总统夫人丽莎和前众议院议长罗穆亚尔德斯发表的言论有关。罗穆亚尔德斯是小马可斯的表弟。

马尼拉大都会奎松市审判法院4日驳回莎拉律师团队暂缓签发逮捕令的申请，正式对莎拉签发逮捕令，并将每项指控的保释金定为12万比索（约2430新元）。

星期六，一身全黑打扮的莎拉在数十名警察的包围下，站在法庭外对媒体讲话。

莎拉说，她感到不安全，并指责当局对她进行骚扰。她指这起案件涉及总统、总统夫人和小马可斯的表弟，这加剧了她的恐惧。

莎拉说：“我交保释金，骚扰不会停止。我不交保释金，我会被带到警察局。我不信任警察，也不信任法院。我一点安全感都没有。”

她还质问道：“如果我今晚死了，谁该为此负责？”她称警察只会“两手一摊，说这是意外”。

警方未立即针对莎拉的上述讲话进行置评。

小马可斯办公室也未就莎拉关于她的个人安全问题作出回应。小马可斯办公室4日表示尊重法院的任何裁决或命令。

马尼拉大都会奎松市审判法院认定有足够证据对莎拉的三项指控进行审讯。

莎拉是菲律宾前总统杜特尔特的女儿。